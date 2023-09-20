VG: Клебо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж
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Об отказе говорится в письме адвоката спортсменов Пола Клевена, направленного руководству организации.
По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовится к сезону вне сборной Норвегии.
Норвежец также является девятикратным чемпионом мира.
Ранее Сергей Шаров одержал победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.