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VG: Клебо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
VG: Клебо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Об отказе говорится в письме адвоката спортсменов Пола Клевена, направленного руководству организации. 

По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовится к сезону вне сборной Норвегии. 

Норвежец также является девятикратным чемпионом мира.

Ранее Сергей Шаров одержал победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.

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