Латыпов: верю, что смогу бороться за победы после возвращения на международные старты
- РИА Новости
«Я был зол, когда нас исключили. Но я верю, что способен вернуться и бороться за победы», — цитирует Латыпова Sport24.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.