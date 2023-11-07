Латыпов: верю, что смогу бороться за победы после возвращения на международные старты

Бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов высказался об отстранении российских спортсменов.

«Я был зол, когда нас исключили. Но я верю, что способен вернуться и бороться за победы», — цитирует Латыпова Sport24.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.