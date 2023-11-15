Истомин: если бы я остался в бригаде Каминского, скорее всего, просто выгорел бы

Российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался об уходе из бригады Юрия Каминского.

«Юрий Михайлович очень мне доверял и не тыкал в каждую ошибку, указывая на каждый недочёт. Может быть, один-два раза случалось, да. Но это были не столько методические, сколько педагогические моменты. Просто, понимаете, если бы я остался в бригаде Каминского, скорее всего, просто выгорел бы. Нужно было сменить обстановку», — заявил Истомин в интервью RT.

Он также отметил, что самостоятельная работа оказалась намного интереснее, и рассказал, какой подход предпочитает — большие объёмы или интенсивность.

«С одной стороны, понимаю: чем больше мы сделаем работы, тем будет лучше. Но мы ограничены здоровьем спортсмена, возможностями восстановления, поэтому в каждом конкретном случае пытаемся добиться того предела, который человек способен выполнить. Как бы постоянно идём по грани возможного. Поэтому у нас очень много контроля со стороны медицины. Контролируем ЭКГ, биохимию, антропометрию, смотрим, не перебарщиваем ли по интенсивности. Общий «скелет» работы примерно одинаков для всех. Но индивидуально мы всегда оговариваем какие-то вещи», — добавил Истомин.

Ранее Истомин объяснил, в чём видит прогресс у норвежских коллег.