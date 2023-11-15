Истомин: спортсмены в сборной Норвегии прогрессируют уже в первые два года

Российский тренер по биатлону Артём Истомин объяснил, в чём видит прогресс у норвежских коллег.

«Это прежде всего прогресс системный. В 2022-м у норвежцев были забронированы места проведения всех сборов на 2026 год. То есть, они уже тогда чётко понимали, где и как будут готовиться к предстоящей Олимпиаде. Когда только стало известно, что биатлонные гонки пройдут в Антхольце, туда приезжала целая научная группа, которая проводила исследования на тему технико-тактических действий. То есть, люди бежали по дистанциям с датчиками GPS, отрабатывали все участки, отмечая, где именно спортсмен проигрывает, выигрывает и так далее. Показательной была и прошедшая Олимпиада в Пекине. Норвегия привезла туда свой собственный тренажёрный зал», — заявил Истомин в интервью RT.

Он также отметил, что в России тоже есть специалисты, которые знают, как лучше выстраивать работу в Сочи, на Хмелёвских озёрах, на Семинском перевале.

«Но всё это носит более индивидуальный характер, что ли. Если смотреть на ситуацию в целом, я вижу, что молодые норвежские спортсмены, попадающие в национальную команду, в 80% случаев начинают сильно прогрессировать уже в первые год-два. Это тоже говорит о какой-то системности подготовки», — добавил Истомин.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.