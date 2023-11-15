Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям
- AP
«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее и всё нормализуется, у россиян с белорусами будет возможность соревноваться. Пока нам придётся смириться с решением IBU», — цитирует норвежца VG.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.