Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее и всё нормализуется, у россиян с белорусами будет возможность соревноваться. Пока нам придётся смириться с решением IBU», — цитирует норвежца VG.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.