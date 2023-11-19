RT в Telegram
Подпишись

Сола выиграла гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Короткая ссылка
Белоруска Анна Сола стала победительницей гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Сола выиграла гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 50,1 секунды.

Второй стала Елизавета Каплина (+1.09,7). Замкнула тройку Кристина Резцова (+1.27,0).

Ранее Гореева выиграла масс-старт на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить