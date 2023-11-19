Сола выиграла гонку преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона
Белоруска Анна Сола стала победительницей гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 50,1 секунды.
Второй стала Елизавета Каплина (+1.09,7). Замкнула тройку Кристина Резцова (+1.27,0).
Ранее Гореева выиграла масс-старт на Кубке Международной лиги клубного биатлона.
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