RT в Telegram
Подпишись

Нуждов оценил победы Халили и Гореевой на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Нуждов: не сомневаюсь, что деньги Халили и Гореева направят куда нужно

Короткая ссылка
Руководитель Федерации биатлона Московской области, президент МЛКБ Алексей Нуждов высказался о победах Карима Халили и Анастасии Гореевой в масс‑стартах.
Нуждов оценил победы Халили и Гореевой на Кубке Международной лиги клубного биатлона
  • РИА Новости

«Здорово, что и у мужчин, и у женщин всё было в борьбе до последнего метра. Не сомневаюсь, что деньги они направят куда нужно. Мы уже шутили тут, что деньги постепенно возвращаются в Московскую область, так что жизнь налаживается. (Смеётся.)», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

Гореева преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 14,4 секунды и допустила два промаха.

Второй финишировала белоруска Анна Сола (+5,4, три промаха). Тройку замкнула Елизавета Каплина (+14,3, два промаха).

25-летний россиянин не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды.

Вторым с отставанием 1,1 секунды от победителя и одним промахом финишировал белорус Антон Смольский. Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, ноль промахов).

Ранее Халили высказался о победе в масс-старте на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить