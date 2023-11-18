Нуждов оценил победы Халили и Гореевой на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Руководитель Федерации биатлона Московской области, президент МЛКБ Алексей Нуждов высказался о победах Карима Халили и Анастасии Гореевой в масс‑стартах.

«Здорово, что и у мужчин, и у женщин всё было в борьбе до последнего метра. Не сомневаюсь, что деньги они направят куда нужно. Мы уже шутили тут, что деньги постепенно возвращаются в Московскую область, так что жизнь налаживается. (Смеётся.)», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

Гореева преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 14,4 секунды и допустила два промаха.

Второй финишировала белоруска Анна Сола (+5,4, три промаха). Тройку замкнула Елизавета Каплина (+14,3, два промаха).

25-летний россиянин не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды.

Вторым с отставанием 1,1 секунды от победителя и одним промахом финишировал белорус Антон Смольский. Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, ноль промахов).

Ранее Халили высказался о победе в масс-старте на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.