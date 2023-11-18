Халили — о победе в масс-старте: первые круги старался сидеть в группе, экономиться

Российский биатлонист Карим Халили высказался о победе в масс-старте на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.

«Первые круги старался сидеть в группе, экономиться. На предпоследнем круге подошёл к Антону, чтобы он не чувствовал себя комфортно», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

По его словам, он понимал, что если пройдёт четвёртый рубеж без промахов, то будет иметь высокие шансы на победу. Он также подчеркнул, что лыжи в гонке работали замечательно.

«На последнем круге моей задачей было выехать на подъём впереди. Когда понял, что Антон стоит в спину, просто скинул темп, а потом мне осталось только дёрнуться. Здесь такой финиш, что тяжело обгонять на поворотах», — добавил Халили.

Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды и не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал белорус Антон Смольский (+1,1, один промах). Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, ноль промахов).

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