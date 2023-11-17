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Пащенко: не думаю о призовых на Кубке МЛКБ, хотя ипотека сама себя не закроет

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Российский биатлонист Пётр Пащенко ответил на вопрос, думал ли он о призовых на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Пащенко: не думаю о призовых на Кубке МЛКБ, хотя ипотека сама себя не закроет
  • РИА Новости

«Честно, нет. Безусловно, я бы хотел выиграть такую сумму, потому что ипотека сама себя не закроет (смеётся. — RT). Я бы даже хотел, чтобы эти соревнования прошли немного позднее, потому что у нас не было много времени, чтобы подготовиться к турниру.

Если говорить о перспективе развития этого направления, то хотелось бы, чтобы потенциальные спонсоры увидели картинку, а не то, как говорят некоторые, что это всего лишь контрольная тренировка с огромными призовыми», — приводит слова Пащенко «Матч ТВ».

За победу спортсмены получат 1 млн рублей.

Соревнования пройдут в Ханты‑Мансийске 18 и 19 ноября.

Ранее Артём Истомин высказался о мотивации спортсменов на клубных турнирах.

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