Истомин — о мотивации спортсменов на клубных турнирах: никто не хочет проигрывать

Российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался о мотивации спортсменов на клубных турнирах.

«Не думаю, что люди станут напрягаться на этапах Кубка России меньше, на самом деле. Во-первых, никто не хочет проигрывать. Есть определённая конкуренция в борьбе за общий зачёт, да и в отдельных дисциплинах тоже. В этом сезоне мы выстраиваем подготовку с прицелом на главные старты, то есть на Спартакиаду сильнейших и чемпионат страны. Остальные гонки тоже будем бегать, но прежде всего для набора формы, получения опыта и так далее», — заявил Истомин в интервью RT.

Ранее Истомин высказался об изменении техники у биатлонистов Елизаветы Каплиной и Даниила Серохвостова.