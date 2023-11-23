RT в Telegram
Подпишись

Майгуров: в своё время Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных лиг

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проведении коммерческих турниров.
Майгуров: в своё время Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных лиг
  • РИА Новости

«Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство. Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида — от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной.

А по поводу самой идеи клубного биатлона — у нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум коммерчески выгодно финансировать всю эту историю. В своё время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи. Посчитал, что, если даже сам возьмёт один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то ещё захочет поддержать эту идею», — заявил Майгуров в интервью RT.

Ранее глава СБР сообщил, что тренеры попросили уменьшить количество соревнований по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить