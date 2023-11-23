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Майгуров сообщил, что тренеры попросили уменьшить количество соревнований по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что изменилось в этом сезоне.
Майгуров сообщил, что тренеры попросили уменьшить количество соревнований по биатлону
  • РИА Новости

«Несколько уменьшилось количество стартов во всех наших соревнованиях. Если брать в абсолютных исчислениях, гонок стало на 10% меньше. Сделано это было по инициативе тренеров сборной команды. В конце прошлого года они жаловались, говорили, мол, соревнований получается многовато, спортсмены не успевают отдыхать», — заявил Майгуров в интервью RT.

Также глава СБР согласился с мнением, что биатлонисты готовы бегать и больше, если им хорошо за это платят.

«Согласен. Но мы сейчас говорим о календаре СБР, который был сформирован с учётом пожеланий тренеров и спортсменов таким образом, чтобы были паузы для тренировок и восстановления. Так что я целиком и полностью поддержу позицию Ростовцева. Точно по такой же схеме строится календарь Кубка мира: заканчивается декабрьский цикл соревнований, за ним следует двухнедельная пауза до следующего старта. Второй перерыв идёт после январского блока из трёх этапов. В середине марта снова будет пауза, чтобы спортсмены могли хорошо подготовиться к чемпионату страны.

Эти паузы логичны. Когда идут соревнования и приходится бежать по три гонки в неделю, переезжая с места на место, даже банально откататься и отдохнуть становится просто негде», —сказал он.

Ранее Майгуров заявил, что уровень доходов большинства биатлонистов сборной России не снизился.

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