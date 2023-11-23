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Майгуров заявил, что уровень доходов большинства биатлонистов сборной России не снизился

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об уровне доходов в национальной команде.
Майгуров заявил, что уровень доходов большинства биатлонистов сборной России не снизился
  • Gettyimages.ru
  • © Noel Hendrickson

«Сейчас нам удаётся формировать призовой фонд за счёт средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счёт местных бюджетов и отчасти — помощи СБР в приобретении инвентаря.

Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся в гораздо более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил. Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше», — заявил Майгуров в интервью RT.

Глава СБР подтвердил, что в плане призовых Кубок Содружества и Кубок России для многих биатлонистов выглядят предпочтительнее.

«На самом деле, да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались. В общей сложности СБР выплатил порядка 90 млн рублей призовых. Считаю, это достойная сумма. В этом сезоне к нашим призовым еще добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тыс. рублей. Считаю, это достойная сумма», — сказал он.

Ранее Майгуров заявил, что СБР придерживается позиции государства в вопросе нейтрального статуса.

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