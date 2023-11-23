Золото фаворитов: Степанова и Большунов выиграли «разделки» на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Вероника Степанова уверенно выиграла гонку с раздельного старта на 10 км на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Олимпийская чемпионка опередила 17-летнюю Алину Пеклецову на 30 секунд, а Марию Истомину — на 55. Александр Большунов в свою очередь первенствовал среди мужчин. Второе место занял Артём Мальцев, уступивший победителю 6,3 секунды, а третьим стал Савелий Коростелёв с отставанием 19,3. Однако дальнейшее участие трёхкратного олимпийского чемпиона в турнире находится под вопросом из-за проблем со спиной.

Уверенная победа Степановой

Кубок России по лыжным гонкам стартовал в Вершине Тёи с женской коньковой «разделки» на 10 км. В ней впервые этой осенью на старт вышла олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова, которая пропустила проходивший там же на прошлой неделе Кубок Хакасии. На региональном турнире гонку с раздельным стартом вдвое короче выиграла вчерашняя юниорка Алина Пеклецова, опередившая многих опытных лыжниц. Впервые 17-летняя вологжанка громко заявила о себе ещё в конце прошлого сезона, когда заняла второе место в коньковой «разделке» на чемпионате России в Тюмени. Эта дисциплина в последнее время считалась вотчиной Степановой, поэтому появление нового имени на горизонте вызвало дополнительный интерес специалистов и болельщиков, а также определённое беспокойство у тренера Вероники Егора Сорина.

В отсутствие Натальи Терентьевой, которая пока восстанавливается после череды болезней и травмы плеча, именно к этим двум девушкам было приковано основное внимание.

Пеклецова с первых же метров стала оправдывать выданные ей авансы. Стартовав под 47-м номером, к первой отсечке (1,6 км) Алина на 6,8 секунды опережала Дарью Непряеву, которая была лидером на тот момент. Правда, младшая сестра олимпийской чемпионки в целом провела не лучшую гонку: сильно сдала на второй половине дистанции и показала лишь 17-й результат. А вот Пеклецова сумела разложить силы должным образом и на финише привезла Анастасии Кулешовой больше 30 секунд.

Стартовавшие позже Елизавета Пантрина, Екатерина Смирнова, Евгения Крупицкая, Анастасия Прокофьева даже близко не смогли подобраться к результату юной соперницы. Определённые шансы побороться были у Екатерины Никитиной и Марии Истоминой, однако их отставание от Пеклецовой к финишу не сокращалось, а лишь росло. В итоге девушки зарубились друг с другом, и здесь удача была на стороне более опытной Истоминой, которая уходила на дистанцию позже и имела возможность ориентироваться на время конкуренток.

Но заткнула за пояс всех Степанова, которая вышла на старт одной из последних, под 72-м номером. Она задала высочайший темп, опередив Пеклецову на первой отсечке на 3,3 секунды, а затем лишь наращивала преимущество, которое на финише составило 30,2. Примечательно, что 22-летняя спортсменка завершила гонку спустя всего несколько секунд после Истоминой, хотя стартовала через минуту после неё.

Комментируя результат, тренер Сорин отметил, что немного волновался перед стартом, так как не понимал соотношения сил между Степановой и Пеклецовой, но уже вскоре после начала его опасения были развеяны.

«С самого начала гонки, когда Вероника стала лидером, я был спокоен. Знал, что если она со старта не проигрывает, то и дальше не будет. Всё прошло спокойно, как и должно было быть», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Одним из поводов для беспокойства было небольшое повреждение, которое олимпийская чемпионка получила на одной из недавних тренировок: растяжение связок правой руки. Поначалу даже возникали сомнения, сможет ли она вообще выступать, однако накануне первого дня соревнований боль в руке отступила. Степанова вышла на дистанцию с повязкой на пальце и в варежке, что, впрочем, не отразилось на итоговом результате.

«Рабочие моменты, бывает», — лаконично прокомментировала происшествие лыжница.

Небольшой отрыв Большунова

Статус лидера среди мужчин в очередной раз подтвердил Александр Большунов, притом что он находится далеко не в оптимальной форме. Участие трёхкратного олимпийского чемпиона в первом этапе Кубка долгое время находилось под вопросом из-за перенесённой травмы спины. Но бойцовский характер не позволил подопечному Юрия Бородавко перестраховываться и пропускать старты. Изначально Александр заявился на все три гонки в Тёе.

«У нас есть договорённость, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. На всех тренировках он чувствовал себя неплохо, но есть определённый страх, что боль может вернуться», — говорил накануне турнира тренер спортсмена.

На открытие Кубка не приехал принципиальный соперник Большунова Сергей Устюгов, однако и без него у лучшего лыжника страны не вышло совсем уж лёгкой победы.

На лыжню вышли более сотни спортсменов, но медальные разборки, естественно, затронули лишь фаворитов, стартовавших в заключительной группе. Лучший разгон среди всех участников показал Евгений Семяшкин, но сохранить высокий темп ему не удалось. До того, как на лыжню вышел Большунов — а он стартовал последним, — лидеры раз за разом менялись. Короткое время на первом месте шёл Иван Горбунов, затем его сместил Андрей Мельниченко. Неплохой ход продемонстрировал Савелий Коростелёв, но неподалёку за ним шёл Артём Мальцев, который переписывал лучшие результаты восходящей звезды российских лыж. Пытался ворваться в тройку Денис Спицов, но в итоге проиграл даже в борьбе за четвёртое место Мельниченко.

Большунов же начал по своему обыкновению неспешно, хотя и проиграл на первой отсечке промежуточному лидеру Семяшкину всего 1,5 секунды. Постепенно он прибавлял и к середине дистанции выигрывал у Мальцева уже 10,6 секунды. Этого задела трёхкратному победителю Игр-2022 хватило, чтобы финишировать первым. Итоговый отрыв Александра от Артёма составил 6,3 секунды, а от Савелия — 19,2. После финиша Большунов признался, что на второй половине дистанции ему пришлось приложить усилия для сохранения лидерства.

«У нас было потеплее, чем у девочек в гонке. Когда бежал, это чувствовалось. В конце уже лыжи со спуска хуже ехали, поэтому пришлось поднапрячься, чтобы много не проиграть. В принципе, всё получилось. Победил, а это самое главное», — сказал Большунов в интервью проекту «На лыжи!» во «ВКонтакте».

Спортсмен также сообщил, что пока не принял решения относительно участия в следующих гонках. По словам Александра, накануне он почувствовал некое напряжение в спине, которое удалось снять с помощью массажа, однако выходить на спринт в таком состоянии может быть опасно, так как он требует более резких движений.

«С классикой ещё больше вопросов, потому что три месяца я классическим стилем вообще не катался. Много беговой работы пропустил, только два-три дня назад начал потихонечку бегать. Хочется бегать все гонки, но… Если всё будет нормально, буду стартовать. Но всё будет зависеть от состояния спины», — отметил Большунов.

Спринтерские гонки среди мужчин и женщин пройдут в Вершине Тёи в субботу, 25 ноября.