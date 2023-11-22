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Лыжница Степанова назвала Кубок МЛКБ главным спортивным событием года

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказала мнение касательно проведения Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Спортивное событие недели — Кубок Международной лиги клубного биатлона. Даже не недели — года. Самое важное: впервые соревнования такого класса по биатлону организованы частным бизнесом. Я не знаю, какие именно средства тратит Алексей Викторович Нуждов. Или Умар Назарович Кремлёв с его бокс-забегами. Важно, что модель, которую они придумали и развивают, — это будущее российского профессионального спорта», — написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Первый Кубок МЛКБ прошёл с 18 по 19 ноября. За победу в турнире биатлонисты получили по 1 млн рублей.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям.

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