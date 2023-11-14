Коростелёв рассказал, как математика помогает на лыжне
Коростелёв заявил, что научился просчитывать падения на лыжне
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Математика учит всё просчитывать. Это такой взаимосвязанный процесс. Помню, когда учился, нам преподаватель обычно говорил на контрольной: первые три человека получат пятёрки. Я тогда научился просчитывать в голове уравнение ещё до того, как расписывал его в тетради. Когда постоянно что-то продумываешь наперёд, голова привыкает быстро работать», — заявил Коростелёв в интервью RT.
Ранее Коростелёв рассказал о победе в марафоне на 50 километров на первенстве России в Мончегорске.