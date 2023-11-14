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Коростелёв вспомнил о победе на марафоне на 50 км в Мончегорске

Коростелёв заявил, что дед остался доволен его победой на марафоне в Мончегорске

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Лыжник Савелий Коростелёв рассказал о победе в марафоне на 50 км на первенстве России в Мончегорске (Мурманская область).
Коростелёв вспомнил о победе на марафоне на 50 км в Мончегорске
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это было намного легче, чем классикой в прошлом году. Там, правда, ребята бежали постарше и мы последние 10 км шли в одной группе — лупили на максимуме, кто выживет. Помню, у меня начало сводить грудь, я даже подумал, что сердце начало останавливаться. А в районе 35-го километра у меня сводило трицепс. На коньке такого не случалось. По питанию я строго расписал деду, на каком километре что мне давать, поэтому голодухи тоже не было. После 30-го километра ребята, с которыми я шёл, поехали переодевать лыжи, и я от них убежал. Обычно за такое наказывают. Но я чувствовал, что у меня лыжи едут достаточно хорошо, поэтому решил попробовать прибавить.

У марафонской трассы в Мончегорске есть такая особенность, что ты после 30-го километра уходишь на отдалённый участок и снова приходишь к тренерам только километра через четыре. Соответственно, невозможно получить никакой информации о том, что происходит сзади: догоняют тебя, не догоняют… Это были довольно нервные четыре километра. Остался ли дед доволен гонкой? Конечно», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв объяснил, чем руководствовался, решив продолжить карьеру под руководством тренера Егора Сорина.

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