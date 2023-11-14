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Коростелёв рассказал, почему предпочёл группу Сорина, а не Бородавко

Коростелёв заявил, что было сложно выбрать между группами Сорина и Бородавко

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Лыжник Савелий Коростелёв объяснил, чем руководствовался, решив продолжить карьеру под руководством тренера Егора Сорина.

«Безусловно, выбор был. Я разговаривал и с Егором Владимировичем, и с Юрием Викторовичем [Бородавко], они мне рассказали о своих методиках, как видят работу со мной. По ходу сезона я и сам смотрел, кто из спортсменов как тренируется, как набирает форму. Всем известно, что у Сорина более европейский подход к работе, в то время как Бородавко придерживается более консервативных взглядов, свойственных более старшему поколению тренеров. На самом деле выбор был тяжёлым. Я даже с Еленой Валерьевной [Вяльбе] разговаривал», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Лыжник ответил, боялся ли кого-то обидеть отказом.

«Скорее, боялся ошибиться. Выбирал-то, по сути, свою дальнейшую жизнь в спорте. Потом даже думал, что, предоставив мне право выбирать, тренеры отвели от себя какую-то часть ответственности. Бывает ведь как: спортсмен выходит из юниорского возраста, и его просто прикрепляют к той или иной бригаде без права выбора», — сказал он.

Ранее Коростелёв ответил, кого из спортсменов выбрал бы для спарринга, если бы была такая возможность.

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