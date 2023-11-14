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Коростелёв: если бы была возможность выбрать одного спортсмена для спарринга, им был бы Червоткин

Коростелёв заявил, что выбрал бы Червоткина в качестве спортсмена для спарринга

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Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, если бы была возможность выбрать одного спортсмена для спарринга, кто бы им стал.
Коростелёв: если бы была возможность выбрать одного спортсмена для спарринга, им был бы Червоткин
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Алексей Червоткин. Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает. А вообще я бы выбрал Йоханнеса Клебо, потому что он на данный момент сильнейший», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Лыжник объяснил, какие качества в таком спарринге можно развить.

«Мне кажется, Клебо очень хорошо чувствует дистанцию: где, когда и что. Было бы познавательно просто пройтись с ним рядом. В лыжах вообще очень много решает голова. Бывает, что голова от усталости отключается, сразу начинает ломаться техника и очень много проигрываешь только из-за этого. Головой ты просчитываешь всю дистанцию: где добавить, где притормозить, как пройти спуски, подъёмы, равнину. В этом сезоне, кажется, в Планице Симен Крюгер и Шур Рёте отыгрывали секунд по 20—30 на подъёмах, а на спусках Клебо снова к ним приезжал исключительно за счёт собственной работы. На подъёмах он даже силы не тратил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Алексей Червоткин выиграл гонку свободным стилем на контрольной тренировке.

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