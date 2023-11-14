Коростелёв: если бы была возможность выбрать одного спортсмена для спарринга, им был бы Червоткин

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, если бы была возможность выбрать одного спортсмена для спарринга, кто бы им стал.

«Алексей Червоткин. Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает. А вообще я бы выбрал Йоханнеса Клебо, потому что он на данный момент сильнейший», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Лыжник объяснил, какие качества в таком спарринге можно развить.

«Мне кажется, Клебо очень хорошо чувствует дистанцию: где, когда и что. Было бы познавательно просто пройтись с ним рядом. В лыжах вообще очень много решает голова. Бывает, что голова от усталости отключается, сразу начинает ломаться техника и очень много проигрываешь только из-за этого. Головой ты просчитываешь всю дистанцию: где добавить, где притормозить, как пройти спуски, подъёмы, равнину. В этом сезоне, кажется, в Планице Симен Крюгер и Шур Рёте отыгрывали секунд по 20—30 на подъёмах, а на спусках Клебо снова к ним приезжал исключительно за счёт собственной работы. На подъёмах он даже силы не тратил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Алексей Червоткин выиграл гонку свободным стилем на контрольной тренировке.