Стартовав последними: Большунов и Степанова выиграли разделки классикой на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Александр Большунов завоевал три золотые медали на первом этапе Кубка России, который прошёл в Вершине Тёи. Очередную награду он взял в гонке с раздельного старта классическим стилем, где в напряжённой борьбе обошёл 19-летнего Савелия Коростелёва. У женщин первой финишировала Вероника Степанова, накануне пропустившая спринт. Олимпийская чемпионка в эстафете не оставила шансов соперницам, на 28 секунд опередив ближайшую конкурентку в лице Анастасии Кулешовой.

Стартовый этап Кубка России по лыжным гонкам завершался разделками классическим стилем. По традиции первыми на трассу вышли девушки — состав участниц был чуть более внушительным, чем накануне. В строй вернулась олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, пропустившая спринт. Причём на дистанцию она уходила под последним, 85-м номером.

Быть может, именно дополнительный день отдыха помог ей выступить настолько уверенно и наголову превзойти соперниц. Уже на первой контрольной отсечке она везла им более пяти секунд, а потом гандикап лишь увеличивался. В итоге представляющая Архангельскую область спортсменка не оставила конкуренткам никаких шансов и прошла десятку за 29 минут 17,6 секунды, превзойдя ближайшую преследовательницу почти на полминуты (+28,0). Ей стала Анастасия Кулешова, специализирующаяся на забегах классическим стилем. В марте она завоевала золото в масс-старте на 30 км на чемпионате страны в Тюмени.

Но если от Кулешовой можно было ожидать высокого результата, то попадание в тройку Алины Пеклецовой стало если не сенсацией, то приятной неожиданностью. Ведь в последний раз 10 км классикой на соревнованиях она проходила в марте 2022-го — в финале Спартакиады учащихся в Сыктывкаре. И не преуспела, заняв лишь 12-ю позицию с отставанием более минуты от лидера. На этот раз 17-летняя лыжница проиграла лишь 33,4 секунды.

Также в шестёрку сильнейших вошли Евгения Крупицкая, победительница спринта Анастасия Фалеева и Мария Истомина, также пробившаяся в финал. В десятке финишировала и Дарья Непряева, которая вряд ли может быть довольна собой: на первом этапе Кубка России она не завоевала ни одной медали. Настоящим же разочарованием стало выступление Татьяны Сориной, не сумевшей пройти всю дистанцию. Олимпийская чемпионка преодолела две контрольные отсечки, после чего отказалась от продолжения борьбы. Впрочем, в любом случае рассчитывать на медали ей вряд ли приходилось, ведь на отметке 3,3 км она уже уступала лидеру более 30 секунд.

Что касается мужчин, то главная интрига заключалась в том, сумеет ли Александр Большунов взять верх в классической разделке на 15 км и оформить золотой хет-трик на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Ранее звёздный спортсмен одержал победу на аналогичной дистанции свободным стилем, а в субботу был быстрее всех в спринте.

Как и Степанова, Большунов стартовал последним и ожидаемо добился успеха, но выиграть так же убедительно ему не удалось. Да, уже на второй отсечке Александр демонстрировал лучшее время и впоследствии не снижал оборотов, но о тотальном доминировании речи не шло. Долгое время менее 30 секунд ему уступали сразу три оппонента, а немного увеличить преимущество помог лишь спурт на заключительных 2,5 км.

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Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оторваться от Савелия Коростелёва, феноменально отработавшего на трассе. 19-летний спортсмен взял на себя роль главного соперника Большунова и в итоге отстал от обладателя трёх золотых медалей Олимпиады лишь на 6,3 секунды.

Результат Коростелёва ещё более впечатляет, если взглянуть на тех, кого он обошёл. Здесь и многократный призёр национального первенства Сергей Ардашев, и двукратный медалист Игр Алексей Червоткин. Кстати, именно его борьба с Ильёй Порошкиным за четвёртую строчку стала самой напряжённой: на финише лыжников разделили лишь 1,7 секунды.

В целом признанные лидеры сборной России смотрелись довольно уверенно и почти в полном составе заехали в десятку. Не нашлось там места лишь Андрею Мельниченко, Денису Спицову и Александру Терентьеву, ставшему лишь 21-м. Но ожидать от него чего-то большего вряд ли стоило, ведь 24-летний уроженец Нарьян-Мара специализируется на спринте. Двое других же выступили явно ниже своего уровня и показали лишь 13-е и 15-е время соответственно, проиграв Большунову около двух минут.