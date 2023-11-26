Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи
Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия).
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.
Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).
Ранее сообщалось, что Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.
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