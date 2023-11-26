Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи (Хакасия).

РИА Новости

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