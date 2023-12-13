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Лыжница Ступак заявила, что ей присылают интимные фото в соцсетях

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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что получает в социальных сетях откровенные фотографии.
Лыжница Ступак заявила, что ей присылают интимные фото в соцсетях
  • Gettyimages.ru

«Всякое присылают в соцсетях. Не без этого. Заявляю: ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это всё сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеёмся», — приводит слова Ступак РИА Новости.

Лыжница попросила не присылать ей интимные фото.

«Да, дикпики — к подружкам, чтобы оценили. Хотя никто не оценивает. Не понимаю, для чего это делается», — сказала она.

28-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой, а также двукратным серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.

Ранее Ступак заявила, что гордится званием капитана Вооружённых сил России.

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