Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом отменён из-за погоды

В управлении физической культуры и спорта администрации Чусовского городского округа сообщили об отмене этапа Кубка России по лыжным гонкам.

«Мы получили официальный документ от метеослужбы, что в период с 6 по 13 декабря у нас будет до -37 градусов. К сожалению, из‑за погоды пришлось отменить соревнования, хотя мы уже подготовили всё для соревнований», — цитирует представителя управления «Матч ТВ».

Этап Кубка России в Чусовом должен был пройти с 9 по 12 декабря.

Победителем прошедшего этапа соревнований в масс-старте среди женщин стала Вероника Степанова, которая преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды. У мужчин первым к финишу пришёл Александр Большунов — прошёл дистанцию 20 км за 57 минут 15,9 секунды.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, когда будет принято решение о проведении прологов перед этапом Кубка России в Тюмени.