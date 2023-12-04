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В СБР обсудят проведение прологов в сильный мороз в Тюмени

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, когда будет принято решение о проведении прологов перед этапом Кубка России в Тюмени.

«Сегодня вечером будем разговаривать с капитанами команд. Напомню, что у нас всё по собственной воле, поэтому будем вести диалог, что будет у нас или не будет. Погода‑то шепчет. Никого заставлять ни стрелять, ни бегать в мороз мы, конечно же, не будем», — цитирует Пака «Матч ТВ». 

Пролог в Тюмени был запланирован на 5/6 декабря, однако 3 декабря пресс‑служба союза сообщила, что спринтерские гонки основных соревнований в Тюмени перенесены с 9 декабря на 6 декабря из‑за погодных условий. Погода в Тюменской области на 6—7 декабря — -25°,-29°.

Соревнования проходят в преддверии второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

Ранее российский биатлонист Александр Корнев одержал победу в спринте на 100 м в лыжном прологе.

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