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Корнев выиграл спринт на 100 м перед этапом Кубка России по биатлону

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Российский биатлонист Александр Корнев одержал победу в спринте на 100 м в лыжном прологе.
Корнев выиграл спринт на 100 м перед этапом Кубка России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Спортсмены без винтовок участвовали в забегах с выбыванием, начиная с четвертьфиналов.

Корнев из команды «Дети Александра Пака» (12.73) оказался быстрее Дениса Иродова «Одной правой» (+0.13). Третье место занял Евгений Емерхонов из «Дети Александра Пака» (+0.44).

У женщин победу одержала Анна Грухвина (14.23). Второе место заняла Елизавета Капилан (+0.11). На третьей позиции расположилась Ирина Казакевич (+0.31).

Ранее сообщалось, что Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера.

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