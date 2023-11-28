Корнев выиграл спринт на 100 м перед этапом Кубка России по биатлону
- РИА Новости
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Спортсмены без винтовок участвовали в забегах с выбыванием, начиная с четвертьфиналов.
Корнев из команды «Дети Александра Пака» (12.73) оказался быстрее Дениса Иродова «Одной правой» (+0.13). Третье место занял Евгений Емерхонов из «Дети Александра Пака» (+0.44).
У женщин победу одержала Анна Грухвина (14.23). Второе место заняла Елизавета Капилан (+0.11). На третьей позиции расположилась Ирина Казакевич (+0.31).
Ранее сообщалось, что Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера.