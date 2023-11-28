Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера
- РИА Новости
Автором шикарного макияжа стала биатлонистка женской сборной России Кира Дюжева.
Поварницын, который выступает за команду «Короли тихого часа», в четвертьфинале уступил Дмитрий Иванову из команды «Чак‑Чак Норрис».
Соревнования проходят в преддверии второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.
Ранее Поварницын рассказал, что мошенники стали массово писать спортсменам от лица глав федераций, чтобы выманить у атлетов деньги.