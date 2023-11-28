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Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера

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Российский биатлонист Александр Поварницын принял участие в старте первого этапа пролога по лыжному спринту в образе Джокера.
Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера
  • РИА Новости

Автором шикарного макияжа стала биатлонистка женской сборной России Кира Дюжева.

Поварницын, который выступает за команду «Короли тихого часа», в четвертьфинале уступил Дмитрий Иванову из команды «Чак‑Чак Норрис».

Соревнования проходят в преддверии второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

Ранее Поварницын рассказал, что мошенники стали массово писать спортсменам от лица глав федераций, чтобы выманить у атлетов деньги.

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