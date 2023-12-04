Две гонки третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам состоятся в Кирово-Чепецке

Министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик подтвердил, что Кирово-Чепецк примет две гонки третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Чусовом.

«Договорились, что, несмотря на то, что у нас на лыжно‑биатлонном комплексе «Перекоп» будет проходить Кубок России по лыжным гонкам ЛИН, мы сможем принять и третий этап. Сохраним все обязательства и поможем в непростой ситуации ФЛГР», — приводит слова Сулика «Матч ТВ».

Он отметил, что две гонки состоятся 14 и 16 декабря. Четвёртый этап пройдёт по расписанию с 20 по 24 декабря.

Этап Кубка России в Чусовом должен был пройти с 9 по 12 декабря, но был отменён из-за ухудшения погоды.

Ранее исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал, когда будет принято решение о проведении прологов перед этапом Кубка России в Тюмени.