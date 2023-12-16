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Бородавко: тяжёлая трасса повлияла на результаты лыжниц в гонке Кубка России

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что сложные погодные условия сказались на скорости и результатах спортсменок в гонке на 5 км классическим стилем с раздельным стартом на третьем этапе Кубка страны.
Бородавко: тяжёлая трасса повлияла на результаты лыжниц в гонке Кубка России
  • Gettyimages.ru

«Сегодня была достаточно тяжёлая трасса, потому что непосредственно перед началом соревнований пошёл снег и не было такого великолепного скольжения. К тому же после сильных морозов снег был переморожен, что и привело к таким результатам», — цитирует Бородавко РИА Новости. 

У женщин гонку классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке выиграла Вероника Степанова. Спортсменка преодолела дистанцию за 14:21,5. Второй финишировала Анастасия Кулешова (+14,1). Тройку замкнула Елизавета Патрина (+31,0).

У мужчин — Александр Большунов. Атлет преодолел дистанцию в 10 км за 25:35,0. Вторым финишировал Алексей Червоткин (+0:01,90). Тройку замкнул Илья Семиков (+0:11,40).

Ранее Бородавко высказался о победе Большунова в гонке классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

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