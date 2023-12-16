Легков порекомендовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о ситуации с допуском российских спортсменов на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами — это одна ситуация, тогда надо было ехать. Мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», — цитирует Легкова «Спорт день за днём».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет считать предателями спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус.