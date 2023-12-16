Сальников не будет считать предателями тех, кто согласится на нейтральный статус

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет считать предателями спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус.

«Нейтральный статус — решение каждого. Учитывая последние требования, логично, что человек выступает фактически сам за себя. Мы не рассматриваем никого как предателя. Поддержали мнение комиссии спортсменов, никого не останавливаем, но и толкать никого не будем», — цитирует Сальникова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева раскритиковала условия World Aquatics по допуску россиян в нейтральном статусе.