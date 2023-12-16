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Сальников не будет считать предателями тех, кто согласится на нейтральный статус

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет считать предателями спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус.

«Нейтральный статус — решение каждого. Учитывая последние требования, логично, что человек выступает фактически сам за себя. Мы не рассматриваем никого как предателя. Поддержали мнение комиссии спортсменов, никого не останавливаем, но и толкать никого не будем», — цитирует Сальникова РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева раскритиковала условия World Aquatics по допуску россиян в нейтральном статусе.

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