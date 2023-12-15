Тренер сборной России по прыжкам в воду: нейтральный статус не устраивает

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева раскритиковала условия Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску россиян в нейтральном статусе.

«Я много разговаривала с ребятами, говорила, чтобы решили этот вопрос, потому что каждый спортсмен должен решать сам. На сегодняшний день никто не получил нейтральный статус и не подал заявку. Нас такой статус не устраивает», — цитирует Моисееву РИА Новости.

Она подчеркнула, что «World Aquatics делает вид, что допускает россиян».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.