Тихонов заявил, что российские спортсмены не должны быть посмешищем на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российским спортсменам не стоит принимать участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«На Олимпиаду полную делегацию нам сформировать уже не получится, и если мы сейчас отправим тех, кто не имеет притязаний на медали, то над нами посмеются. Скажут, что правильно нас не допускали, потому что от нас никакого толку. Но я бы не поехал даже в том случае, если бы претендовал на медаль», — цитирует Тихонова ТАСС.

При этом он добавил, что «нужно всё взвесить и отдать на суд профессионалам».

«В обсуждении должны участвовать главы федераций, сами спортсмены и представители правительства или президента. Время для принятия решения у нас есть», — заключил Тихонов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили, что президент РФ Владимир Путин всегда заботился о российских спортсменах.