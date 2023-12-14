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В Госдуме заявили, что Путин всегда заботился о российских спортсменах

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
В Госдуме заявили, что Путин всегда заботился о российских спортсменах
  • РИА Новости

«Всё, что сегодня происходит в современном спортивном мире, конечно, похоже на безумие. МОК почему-то считает, что у него есть право отстранять спортсменов тех или иных стран от участия в Олимпийских играх. При этом он напрочь забывает о своей главной задаче по развитию олимпийского движения, независимо от ситуации в мире и во имя мира. Обратите внимание: то, что сегодня разрешено одним странам, запрещается России и Белоруссии. Это явная дискриминация по национальному признаку.

Как минимум решения МОК абсолютно политизированы, а как максимум диктуются руководителями тех или иных государств. К сожалению, неспортивное поведение самой спортивной организации сильно разочаровывает. Недопуск наших спортсменов на международные соревнования в 2022 году, рекомендации федерациям, непроведение состязаний на территории России — всё это рекомендовал МОК», — заявил Свищёв RT.

Депутат заявил, что президент России всегда заботился об отечественных спортсменах.

«Президент неоднократно высказывал свою позицию о том, что нужно поддерживать российского спортсмена и биться за его права. Но если условия допуска наших олимпийцев будут носить дискриминационный характер, то, конечно, большинство из них не захотят ехать на Олимпийские игры», — сказал он.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Путин успокоил общественность своими словами про Олимпиаду.

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