Журова заявила, что Путин успокоил общественность своими словами про Олимпиаду

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Президент успокоил общество своими словами, предложив просто понаблюдать за ситуацией, не требуя от спортсменов определяться здесь и сейчас. Они готовятся к Играм дружбы и БРИКС. Будет Олимпиада или нет — это не самый главный вопрос в этой ситуации. Если условия допуска поменяются, значит, поедем на соревнования, нет — отправится лишь определённая часть или вообще никто. Я знакома с теми людьми, кому практически дано разрешение, но они не планируют участвовать», — сказала Журова RT.

Ранее Журова заявила, что Путин прекрасно понимает, что условия допуска россиян на Олимпиаду могут измениться.