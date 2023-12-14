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Журова заявила, что Путин успокоил общественность своими словами про Олимпиаду

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Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Журова заявила, что Путин успокоил общественность своими словами про Олимпиаду
  • РИА Новости

«Президент успокоил общество своими словами, предложив просто понаблюдать за ситуацией, не требуя от спортсменов определяться здесь и сейчас. Они готовятся к Играм дружбы и БРИКС. Будет Олимпиада или нет — это не самый главный вопрос в этой ситуации. Если условия допуска поменяются, значит, поедем на соревнования, нет — отправится лишь определённая часть или вообще никто. Я знакома с теми людьми, кому практически дано разрешение, но они не планируют участвовать», — сказала Журова RT.

Ранее Журова заявила, что Путин прекрасно понимает, что условия допуска россиян на Олимпиаду могут измениться.

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