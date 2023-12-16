Вяльбе: для меня честь быть в команде Путина, он должен победить на выборах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала попадание в список участников «Команды Путина», которые будут заниматься продвижением действующего президента на выборах 2024 года.

«Для меня честь быть в команде Путина! Этим всё сказано. Вы кого-то видите ещё, кроме Владимира Владимировича, кто мог бы повести Россию за собой? Вот и я не вижу. Очень рада оказывать поддержку такому лидеру нашей страны. Он должен победить на выборах», — цитирует Вяльбе Sport24.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия МОК в отношении россиян.