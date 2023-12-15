В ОКР считают, что МОК неконструктивной позицией продолжает раскалывать олимпийскую семью

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.

«Сегодня дали оценку действиям наших коллег из Лозанны, которые своей неконструктивной позицией продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу её целостности, с чем мы категорически не согласны. Призываем коллег дезавуировать свои рекомендации в отношении российского спорта, восстановить в полных правах ОКР как добросовестного участника олимпийского движения и встать на тот путь, о котором мечтали создатели олимпийского движения», — сказал Поздняков.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Владимир Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.