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В ОКР считают, что МОК неконструктивной позицией продолжает раскалывать олимпийскую семью

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.
В ОКР считают, что МОК неконструктивной позицией продолжает раскалывать олимпийскую семью
  • РИА Новости

«Сегодня дали оценку действиям наших коллег из Лозанны, которые своей неконструктивной позицией продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу её целостности, с чем мы категорически не согласны. Призываем коллег дезавуировать свои рекомендации в отношении российского спорта, восстановить в полных правах ОКР как добросовестного участника олимпийского движения и встать на тот путь, о котором мечтали создатели олимпийского движения», — сказал Поздняков.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. 

Ранее Владимир Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.

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