Путин высказался о решении МОК по российским спортсменам и Олимпиаде-2024

Президент России Владимир Путин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам и Олимпиаде-2024.

«Всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О, спорт, ты мир». Для того и создавалось олимпийское движение, чтобы объединять людей, а не разъединять их. Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений, они попали в огромную зависимость от спонсоров... Если они будут действовать и дальше таким образом — они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма — она страдает сегодня», — сказал он.

Президент России подчеркнул, что спорт вне политики и призван объединять людей.

«Ехать или не ехать... надо посмотреть внимательно, что там за условия... какие условия выдвигает МОК. Если это искусственные условия, политически мотивированные, направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные, бронзовые медали... если цель в этом... Ну тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет страны приняли взвешенное решение», — добавил Путин.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.