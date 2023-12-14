МОК назвал виды спорта для россиян на Олимпиаде-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили число атлетов и видов спорта, в которых спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«На сегодняшний день спортсмены, выступающие в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINS), получили 11 квотных мест на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Из них шесть в борьбе, три в велоспорте, одно в академической гребле и одно в плавании», — цитирует представителя МОК «Советский спорт».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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