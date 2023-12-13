Леонов назвал светом в конце тоннеля допуск россиян на Олимпиаду-2024

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов положительно оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры 2024 года в Париже.

«Непростое время. К сожалению, пока нет таких явных революций, несмотря на то, что пошли заявления, что нас допускают на Олимпиаду в нейтральном статусе. Заявление сделано, значит, есть свет в конце тоннеля», — цитирует Леонова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде.