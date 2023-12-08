В Германии приветствовали решение МОК о допуске россиян к участию в Олимпиаде

Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Томас Вайкерт дал понять, что положительно оценивает решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к летним Играм 2024 года в Париже.

«Теперь важно продолжать последовательно выполнять эти требования», — цитирует Вайкерта ТАСС со ссылкой на Kicker.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян.