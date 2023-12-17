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Степанова: Путин — победитель и ведёт страну по верному курсу

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Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.

«Есть редкая порода людей-победителей, которые выигрывают в любых состязаниях. И сейчас Легков и Вяльбе открыто выступают в поддержку президента страны. Потому что он — из того же теста, он победитель и он ведёт страну по верному курсу», — написала Степанова в Telegram-канале.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Степанова заявила, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие.

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