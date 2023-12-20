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Васильев считает, что враждебная атмосфера не позволит Фалеевой хорошо выступить на Олимпиаде

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на конфликт в интернете между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым из-за желания российской лыжницы Анастасии Фалеевой поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.
Васильев считает, что враждебная атмосфера не позволит Фалеевой хорошо выступить на Олимпиаде
  • РИА Новости

«У нас в стране демократическое общество и каждый человек волен высказывать своё мнение, но без навязывания его всем остальным. Моя позиция кардинально отличается от той, которую занял Дмитрий Губерниев. С одной стороны, он сказал правильно, но ситуация, в которой окажется Фалеева, и обстановка на Олимпиаде не позволят ей показать высокий результат. Имею в виду враждебную атмосферу и возможную травлю в её сторону. Не думаю, что всё это принесёт Анастасии радость от участия в соревнованиях», — сказал Васильев RT.

По его мнению, спортсмены не должны забывать, как многим они обязаны государству.

«Я всегда считал так: если государство готовило спортсмена всю его жизнь, то, наверное, он что-то ему должен, с учётом всех расходов. Готов поспорить с теми, кто считает иначе и бездумно высказывается по этому поводу», — добавил он.

Ранее Губерниев, комментируя высказывание Вяльбе, заявил: «Здорово, что лыжница Фалеева мыслит, долой крепостное право».

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