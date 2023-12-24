Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
- РИА Новости
Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+4,9). Замкнул тройку призёров Савелий Коростелёв (+7,7).
Ранее Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
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