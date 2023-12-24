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Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
  • РИА Новости

Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+4,9). Замкнул тройку призёров Савелий Коростелёв (+7,7).

Ранее Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

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