Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

РИА Новости