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Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
  • Gettyimages.ru

Она преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту и 43,4 секунды.

Второй стала Вероника Степанова (+57,7). Замкнула тройку Лидия Горбунова (+1:22,2).

Ранее Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

 

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