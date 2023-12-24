Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
- Gettyimages.ru
Она преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту и 43,4 секунды.
Второй стала Вероника Степанова (+57,7). Замкнула тройку Лидия Горбунова (+1:22,2).
Ранее Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»