Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Анастасия Кулешова стала победительницей скиатлона на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

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