Вне досягаемости: Большунов и Степанова победили в спринте на этапе Кубка России

Александр Большунов и Вероника Степанова уверенно победили в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Подопечный Юрия Бородавко обошёл Савелия Коростелёва и Александра Терентьева, а ученица Егора Сорина, в свою очередь, была быстрее Анастасии Фалеевой и Елизаветы Пантриной. Дарья Непряева упала в четвертьфинальном забеге и не смогла включиться в борьбу за награды.

В Кирово-Чепецке продолжается четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам, и в субботу спортсмены определяли сильнейших в спринте. Если утром, когда проходили пролог у женщин, погода была достаточно морозной, то уже к квалификации мужчин температура поползла вверх, а снег на лыжне стал гораздо более рыхлым. Как отметил тренер сборной Юрий Бородавко, это могло оказать влияние на результаты, однако лидерам команды капризы погоды оказались нипочём. Вероника Степанова реабилитировалась за проигрыш спринта на предыдущем этапе, который проходил там же, в Кировской области, а Александр Большунов одержал 11-ю подряд победу в рамках Кубка страны.

Лучшее время в прологе показала Мария Истомина, 2,17 секунды ей уступила Степанова, а замкнула тройку Дарья Непряева (+3,10). Олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак, которая отравилась в Кирово-Чепецке и пропустила предыдущие две гонки этапа, на старт вновь не вышла.

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В основную сетку соревнований квалифицировались все сильнейшие спортсменки, что обещало интересную борьбу сразу с четвертьфиналов. Так и получилось. Если в первом забеге достаточно спокойно в следующую стадию прошли Истомина и Алёна Баранова, то во втором Анастасию Доценко, лидировавшую большую часть дистанции, буквально в финишном створе опередила Ольга Якимушкина. Спортсменок разделили всего 0,04 секунды. Алисе Жамбаловой не хватило нескольких метров, чтобы догнать дуэт лидеров, но благодаря высокой скорости всего забега ей удалось пройти в полуфинал лаки-лузером.

Самым быстрым вышел четвертьфинал с участием Анастасии Фалеевой, которая на одну сотую превзошла Якимушкину, а вот олимпийская чемпионка Степанова, напротив, показала самый медленный результат среди победительниц всех пяти забегов. По трагической случайности не смогла пройти в полуфинал Непряева, которая шла в числе лидеров, но прямо перед выходом на финишную прямую упала и потеряла шансы на продолжение борьбы.

Полуфиналы, к счастью, обошлись без падений и других подобных неприятностей, и остальные фавориты отобрались в решающий забег. Обратило на себя внимание, как сильно прибавила в скорости Степанова — по сравнению с предыдущим раундом она улучшила время сразу на 4,5 секунды. Впрочем, Фалеева всё равно была немного быстрее и разогнала свою шестёрку так, что оба лаки-лузера прошли в финал из этого числа. Повезло Барановой и Якимушкиной, которая уже второй этап подряд добирается до финала спринта. Можно констатировать, что возвращение на лыжню после рождения ребёнка проходит успешно для супруги серебряного призёра Игр-2022 Ивана Якимушкина.

Но в финале тюменской спортсменке оказалось непросто поддерживать крейсерскую скорость, навязанную соперницами. С первых метров дистанции вперёд рванула Истомина, которая остаётся верной этой своей тактике практически во всех гонках. Лыжница признавалась, что комфортно ощущает себя в голове пелотона. За её спиной расположилась Степанова, а чуть поодаль — Елизавета Пантрина. Олимпийская чемпионка включилась на полную мощность во второй подъём и на спуск выкатилась с солидным преимуществом. После этого довести гонку до победы для Вероники было делом техники.

Позади подопечной Егора Сорина между тем развернулась драматичная борьба за серебряную награду, которая осталась за Фалеевой. Двукратная победительница спринтерских гонок на этапах Кубка страны выкатилась из-за спин Пантриной и Истоминой, оставив последнюю вовсе без медали.

У мужчин в четвертьфинал не смогли выйти Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, а Денис Спицов квалифицировался на флажке — с 29-м результатом. Быстрее всех в прологе был Александр Большунов, а второе время неожиданно показал Андрей Мельниченко. У Александра Терентьева — четвёртый результат.

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Главный сюрприз соревнований преподнёс 22-летний Виктор Жуль, который успешно преодолел не только квалификацию, но и два раунда основных соревнований, пусть и как лаки-лузер. До этого его лучшим результатом в Кубке России было 14-е место на этапе в Тюмени. При этом лыжник из Красноярска нимало не тушевался в компании именитых соперников и старался вырываться вперёд в своих забегах.

В остальном четвертьфиналы прошли без неожиданностей, а серьёзная борьба началась лишь в следующем раунде. Так, Терентьев и Большунов сошлись на лыжне уже на стадии полуфиналов, и эта гонка вышла весьма захватывающей. Двукратный бронзовый призёр ОИ поначалу оказался лишь на пятой позиции и перебрался ближе к лидерам только перед вторым подъёмом, когда его товарищ по тренерской группе уже привычно рванул вперёд, обеспечивая задел. На финишную прямую Терентьев вышел вторым, но с большим трудом отстоял прямую путёвку в финал в борьбе с Сергеем Ардашевым.

Второй полуфинал уверенно выиграл Савелий Коростелёв, преодолевший дистанцию на 0,53 секунды быстрее, нежели трёхкратный олимпийский чемпион.

Финальные разборки вновь остались за Большуновым, причём на этот раз он изменил тактику забега и стал отрываться от преследователей уже на первом подъёме. За ним удалось удержаться лишь Коростелёву, хотя и на некотором отдалении. Молодой лыжник пытался догнать лидера российского сезона, однако пока ему это не под силу. Третьим долгое время шёл Илья Семиков, но на финишной прямой его опередил Терентьев, завоевавший вторую бронзовую награду в Кубке страны в нынешнем сезоне. Что касается Большунова, то он в этом розыгрыше не проиграл пока ни одной гонки.