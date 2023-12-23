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Степанова опубликовала отклики иностранцев на свой пост о Путине

Степанова: не сомневалась, что люди в Европе с правильными убеждениями

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Российская лыжница Вероника Степанова поделилась комментариями иностранцев на её пост о президенте страны Владимире Путине.
Степанова опубликовала отклики иностранцев на свой пост о Путине
  • РИА Новости

Степанова опубликовала фото с календарём, на котором изображён Путин. В комментариях ей выразили поддержку подписчики из Швеции, Финляндии, Чехии и др.

«Никогда не сомневалась, что большинство людей в Европе — с правильными убеждениями и оценками. Печально, что не они там у власти сейчас», — написала Степанова.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.

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