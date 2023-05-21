Первый грунтовый турнир в карьере: Медведев победил Руне в финале «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев победил Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме. В первом сете, который начался на час позже из-за ливня, всё решил брейк-пойнт россиянина в 12-м гейме. Во второй партии он проявил характер, отыгравшись со счёта 3:5, и дважды подряд взял подачу датчанина, а с ней и матч. Для отечественного теннисиста этот титул стал пятым в 2023 году. В понедельник он поднимется на вторую строчку рейтинга ATP, обойдя Новака Джоковича.

Даниил Медведев великолепно проводит первую половину сезона. Выступая на харде, он выиграл уже четыре титула. А в Риме добрался до третьего финала «Мастерса» в этом году и впервые завоевал трофей на нелюбимом грунте.

В Италии россиянин после не самых удачных выступлений в Монте-Карло и Мадриде наконец-то сумел приспособить свой теннис под неудобное покрытие. Он достаточно легко прошёл до финала по сетке турнира. Лишь в одном матче ему потребовалось для победы три сета — в противостоянии с опытным грунтовиком Бернабе Сапата-Миральесом.

Однако самой сложной физически и психологически, безусловно, стала встреча со Стефаносом Циципасом, поскольку из-за дождя её дважды прерывали на два часа, поэтому на восстановление перед финалом у Даниила оставалось совсем немного времени.

К счастью, сам поединок не превратился в трёхсетовый триллер. Грека всё же выбили из колеи паузы. Возможно, повлияло и то, что он пока не до конца восстановился после травмы плеча, полученной после Australian Open. И если с другими соперниками ему хватало набранной формы, то в игре с третьей ракеткой мира нужно было выкладываться на сто процентов. В итоге Циципас в субботу капитулировал через 1 час 47 минут со счётом 5:7, 5:7. Всего же с перерывами встреча продолжалась больше шести часов.

Бороться за трофей Медведеву предстояло с Хольгером Руне. Юный теннисист, которому всего 20 лет, отлично чувствует себя на грунте. На пути к решающему матчу в Риме датчанин выбил из борьбы самого Новака Джоковича, а затем в полуфинале справился с норвежцем Каспером Руудом. Совсем недавно в Мюнхене он завоевал свой первый трофей в 2023 году (четвёртый в карьере. — RT), а на «Мастерсе» в Монте-Карло дошёл до финала, уступив только Андрею Рублёву.

Именно в Монако Хольгер впервые встречался с Медведевым и достаточно легко победил — 6:3, 6:4. Впрочем, тогда россиянин был вымотан после трёхчасовой битвы с Александром Зверевым. Кроме того, за месяц он существенно прибавил, поэтому никто из экспертов не мог выделить фаворита воскресного противостояния.

По иронии судьбы финал в Италии начался с ливня. И организаторы явно должны были пожалеть, что потратили первые полчаса на торжественные мероприятия. Теннисисты даже не успели выйти на разминку, как стюардам пришлось накрывать покрытие, спасая его от дождя.

Но в этот раз перерыв продлился всего час, поэтому на настрой теннисистов не повлиял. Оба уверенно взяли первые очки на своей подаче, и только потом началась более упорная борьба. Причём соперники постепенно нащупывали слабости друг друга.

Неожиданно подвис у россиянина пятый гейм: Даниил допустил две двойные ошибки, подарив сопернику брейк-пойнты. Однако затем сразу же взял себя в руки и провёл несколько отличных розыгрышей, поставив точку рискованным ударом с лёта. В то же время Медведеву долгое время никак не удавалось получить перевес на приёме. Даже со второй подачи чуть лучше действовал Хольгер.

В первом сете ключевым стал 12-й гейм при счёте 6:5 в пользу россиянина. Он уже гарантировал себе тай-брейк, поэтому действовал максимально остро. Теннисист сразу же заставил датчанина ошибиться, но арбитр не увидел аута и отдал очко сопернику. Даниила это не смутило: после серии обратных кроссов ударом в противоход он ещё раз добился ошибки Хольгера. Затем точно пробил кроссом навылет, а удачный выход к сетке принёс Медведеву первый брейк-пойнт в матче, который он сразу же реализовал, — 7:5.

В перерыве между партиями Руне пообщался с тренером и внёс корректировки в свои действия, это помогло. Он сразу же взял под ноль подачу Медведева. Однако россиянин продолжал действовать хладнокровно и в пятом гейме ответил Хольгеру такой же любезностью: заработал тройной брейк-пойнт, реализовав второй. Даниил, к слову, выдал великолепный отрезок, взяв 12 очков против трёх у соперника. И даже умудрился сделать эйс вторым мячом.

Увы, далее последовал точно такой же провал. Медведев допустил несколько невынужденных ошибок на своей подаче, и, казалось, датчанин перехватил инициативу — особенно после эмоционального всплеска от бурных аплодисментов болельщиков, которые восторгались его яркими действиями на корте.

Также по теме «Прогресс очевиден»: Медведев отомстил за Рублёва и вышел в полуфинал «Мастерса» на грунте Даниил Медведев впервые за четыре года добрался до полуфинала «Мастерса» на грунте. На турнире в Риме он легко расправился с обидчиком...

Будь на месте Даниила другой теннисист, он, возможно, отдал бы сет в такой ситуации. Но Медведев продолжал бороться. При счёте 5:3 он не позволил сопернику зацепиться за свою подачу, а далее заработал столь необходимый брейк-пойнт. Когда на табло загорелось 40:30 в пользу россиянина, Руне явно занервничал и начал действовать более осторожно, но всё-таки дрогнул, отправив мяч в сетку — 5:5.

Не справился с волнением Хольгер и в решающем для себя 12-м гейме. Он позволил Даниилу заработать тройной матчбол. Победу россиянину принёс удар датчанина с форхэнда по линии. В гробовой тишине арбитр встречи всё-таки произнёс: «Аут». Медведев ему сначала не поверил, сам проверил след на песке и только после этого упал на колени и вскинул кверху руки.

«Ещё до этого турнира — в Мадриде и Монте-Карло — я чувствовал себя весьма неплохо. Думал: «Отлично, продолжаем». Затем, по прибытии сюда, на тренировках было прекрасное самочувствие, и я сказал своему тренеру: «Не знаю, в чём дело, но чувствую себя замечательно. Посмотрим, как всё сложится». Но потом тебе приходится играть против сильнейших в мире противников в попытке добиться успеха. Очень рад, что у меня всё получилось и что я сумел доказать себе и всем остальным: я способен на это», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев впервые выиграл грунтовый «Мастерс». Причём это уже пятый трофей в текущем году и 20-й в карьере. В понедельник спортсмен поднимается на вторую строчку мирового рейтинга, обойдя Новака Джоковича, а также имеет отличные шансы наконец-то побороться за победу на «Ролан Гаррос».