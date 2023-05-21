Медведев после победы в финале «Мастерса» в Риме поднимется на второе место рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев поднимется на второе место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Первую строчку рейтинга занимает серб Новак Джокович.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме с Медведевым попросил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион.