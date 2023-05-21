Украинка Калинина объяснила своё решение о снятии с финала турнира в Риме
«Я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Да, я начала матч, но не смогла продолжить. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Я больше всего горжусь своим боевым духом за эти две недели», — заявила Калинина.
Украинка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 4:6, 0:1 из-за травмы ноги. Позже спортсменка заплакала.
Таким образом, Рыбакина стала победительницей турнира в Риме.
Ранее Даниил Медведев объяснил свой танец после победы над Стефаносом Циципасом на турнире в Риме.