Украинка Калинина объяснила своё решение о снятии с финала турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина высказалась о своём снятии с финального матча турнира в Риме в игре с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

«Я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Да, я начала матч, но не смогла продолжить. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Я больше всего горжусь своим боевым духом за эти две недели», — заявила Калинина.

Украинка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счёте 4:6, 0:1 из-за травмы ноги. Позже спортсменка заплакала.

Таким образом, Рыбакина стала победительницей турнира в Риме.

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