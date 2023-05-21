Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём победном танце после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Я был счастлив пройти в мой первый финал на грунте», — сказал Медведев после матча.

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее сообщалось, что матч Медведева и Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Риме остановлен из-за дождя.